Duitsland: aanslagpleger kerstmarkt Berlijn handelde alleen

Geen vliegverkeer van luchthaven Palma de Mallorca door storing

18:13 Vliegtuigen kunnen vanwege een technische storing niet vertrekken van de luchthaven van Palma de Mallorca. Pas als het probleem is opgelost kunnen er weer vluchten vertrekken, stellen luchtvaartautoriteiten. De week voor Pasen is in Spanje een vakantietijd en een van de drukste weken van het jaar.