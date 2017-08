'Duitse politieagent maakte moordlijst van linkse politici'

Onder de verdachten bevond zich een politieman uit het stadje Ludwigslust, dat op circa 120 kilometer van Hamburg ligt. Volgens NDR is de andere man een advocaat die politiek actief is op gemeenteniveau, maar dat feit is niet bevestigd door officiële instanties.



De twee mannen vreesden dat de huidige immigratiekoers van de Duitse regering het land in de armoede zal storten. Het duo was al begonnen met het inslaan van voedsel, het opmaken van een lijst met doelwitten en het plannen van aanvallen, volgens de plaatselijke officier van justitie.



Geen van beiden is gearresteerd tijdens en na de invallen. Tegen de politieman zijn disciplinaire maatregelen genomen. De politie viel daarnaast de woningen binnen van twee mannen die vermoedelijk via chatrooms in contact stonden met de verdachten. Ook een van die twee is een politieman.



De Duitse overheid bood de afgelopen twee jaar opvang aan ruim een miljoen vluchtelingen. Immigratie is een heikel punt in de aankomende verkiezingen.