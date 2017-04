Duitse boer vindt bijna 3000 lege drankflessen op zijn land

'Geheime cel' Manilla kost politiechef de kop

10:39 Het hoofd van een politiebureau in de Filipijnse hoofdstad Manilla is ontslagen nadat een geheime cel was aangetroffen in het gebouw. Onderzoekers ontdekten twaalf mensen in de piepkleine, raamloze ruimte. De gedetineerden stelden dat ze werden vastgehouden tot werd betaald voor hun vrijlating.