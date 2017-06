Duits parlement stemt voor invoering homohuwelijk

Het voorstel werd met een grote meerderheid aangenomen. 393 parlementsleden stemden voor, 226 stemden tegen en vier onthielden zich van stemming. Bondskanselier Angela Merkel stemde zelf tegen. In Nederland mogen mensen van hetzelfde geslacht al sinds 1 april 2001 met elkaar trouwen.



Een week geleden had niemand nog verwacht dat er snel een besluit zou worden genomen over de invoering van het homohuwelijk. De christendemocratische CDU en CSU van Merkel is altijd tegen het homohuwelijk geweest. Zij liet maandag bij een openbaar interview echter ineens weten dat ze het vooral een gewetenskwestie vindt.