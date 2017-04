Dromen met Musk: floep en weg is de file

Inmiddels is duidelijk wat hem voor ogen staat. De grote baas en inspirator van SpaceX en Tesla heeft vrijdag tijdens een presentatie in Vancouver een spectaculaire video vrijgegeven die een droom zal zijn voor iedereen die verveeld in de file staat. Via een lift in het asfalt kun je uit zomaar de verkeersdrukte ontsnappen. Je auto wordt via een elektronisch platform naar een ondergronds netwerk gedragen en daarop in vliegende vaart door de stad getransporteerd. Zo kun je, zei Musk in zijn presentatie, binnen 5 minuten naar het vliegveld van Los Angeles gaan, een rit die op de immer stampvolle snelweg 405 nu gemakkelijk een uur kan duren