Drie lichamen duiken na 20 jaar op uit gletsjerijs Mont Blanc

Australische stad verbiedt straatnaam uit Game of Thrones

12:09 Het Australische stadje Geelong heeft al meerdere straatnamen vernoemd naar karakters uit de populaire tv-serie Game of Thrones, maar de straatnaam Lannaster Road is het gemeentebestuur in het verkeerde keelgat geschoten. Dat komt door de incestueuze verhouding tussen broer en zus Lannister in de door HBO uitgegeven serie.