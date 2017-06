Doodskist Poolse premier bevat lichaamsdelen van anderen

In de kist van Kaczyński, die met zijn vrouw in Krakau begraven is, liggen ook delen van twee anderen. Elf andere kisten bevatten ook resten van anderen die bij de vliegramp in de omgeving van het Russische Smolensk omkwamen. In totaal zijn 24 kisten geopend.



De opmerkelijke vondsten kwamen aan het licht nadat een forensisch team zich opnieuw over het vliegtuigongeluk boog. De vorige Poolse regering concludeerde eerder dat het ongeluk veroorzaakt is door een fout van de piloot. De nieuwe regering, onder leiding van Kaczyński's tweelingbroer Jaroslaw, gelooft hier echter niet in. Zij vermoeden dat er een explosie aan boord is geweest.



Volgens openbaar aanklager Marek Pasionek bevatte een van de kisten een half lichaam van een ander. In negen andere kisten lagen diverse lichaamsdelen van verschillende mensen. Zo bevatte de doodskist van aartsbisschop Miron Chodakowski alleen zijn bovenlichaam. Het onderlichaam bleek van de militaire bisschop Tadeusz Płoski te zijn.