Donald Tusk met groot optimisme tweedaagse Europese top in

Tusk verwoordt daarmee een herwonnen optimisme dat onder meer leiders leeft. Groei alom, meer mensen tewerkgesteld dan ooit eerder, Griekenland (voorlopig weer) uit de brand, populisme en extremisme dat in Bulgarije, Oostenrijk, Nederland en Frankrijk niet is doorgebroken en dan ook nog een Europa dat onder moeilijke omstandigheden zijn eenheid heeft weten te bewaren, liggen eraan ten grondslag.

Natuurlijk, ‘ons optimisme moet extreem voorzichtig zijn’, aldus Tusk, maar toch: van alle wereldleiders die hij de laatste tijd sprak, inclusief bijna-naamgenoot Donald Trump, krijgt hij te horen dat de EU, ‘ondanks de Brexit’, hun belangrijkste partner is en weer ‘een sterk en positief referentiepunt voor de hele wereld’. Nu wel nog even dat zwaar geschonden vertrouwen van de eigen burgers herstellen. Dat moet door de juiste antwoorden te geven op terreur, massamigratie en een ‘foute’ globalisering.

Klimaatverandering

Eén van de mensen die daarbij moet helpen is de nieuwe Franse president Emmanuel Macron, die vandaag zijn Europese debuut maakt. Macron wil ‘een Europa dat beschermt’ en oplossingen biedt voor moeilijk te tackelen problemen als de drie die Tusk al noemde, plus de klimaatverandering.

Het contrast bij aankomst tussen de komende man en de gaande vrouw, Theresa May, was groot. De Britse premier, die zwaar beschadigd aantreedt en mogelijk haar laatste top bijwoont, wil vanavond in een tafelrede haar nu nog collega-leiders uitleggen hoe zij de toekomst van Europese burgers in haar land en van Britse burgers in Europa na de Brexit ziet. Heeft het nog wel zin, zo vroeg een journaliste de Litouwse president Dalia Grybauskaité, om met May te onderhandelen? Het prompte antwoord: ,,Wij onderhandelen met wie het Verenigd Koninkrijk stuurt.”

Toekomst zonnig

Merkel, nog altijd de sterkste Europese leider, vindt net als Grybauskaité dat de Brexit goed moet worden afgehandeld, maar dat de focus vandaag en morgen moet liggen op de toekomst van de 27. Zoals Tusk, ziet ook zij die toekomst weer zonnig in. ,,Waarop het nu aankomt is veranderingen voor de mensen voelbaar te maken, door veiligheid en banengroei.” Premier Rutte, demissionair of niet, houdt vast aan zijn eigen Europa: snel meer interne markt, vooral op diensten, kapitaal, energie en digitaal, want dat levert geld en banen op, en beperking van de migratie door goed bewaakte Europese buitengrenzen en met meer landen migratiebeperkende deals zoals met Turkije.