Donald Trump maakt zich verdacht door ontslag FBI-directeur

Ook de reden voor het ontslag van Comey door de president roept veel vragen op. Trump beroept zich erop dat ‘het publieke vertrouwen in de FBI’ moest worden hersteld. Het Witte Huis vulde die uitleg later aan met de mededeling dat tot het ontslag was besloten omdat Comey de affaire rond de gelekte e-mails van Hillary Clinton vorig jaar uit de hand had laten lopen. De FBI meldde eerst dat er geen reden was om een onderzoek in te stellen, maar in de aanloop naar de presidentsverkiezingen werd daar alsnog mee begonnen, om het vervolgens weer af te blazen. Hillary Clinton is ervan overtuigd dat zij daardoor de verkiezingsstrijd met Trump heeft verloren.



Kort voor de verkiezingsdag op 4 november gaf Trump Comey nog een pluim voor zijn optreden. ,,Daar is een hoop moed voor nodig. Hij zet het onderzoek toch door, ondanks alle verzet om Clinton te beschermen voor gerechtelijke vervolging'', zei Trump toen. Maar waarom zou hij dan juist nu om die ‘oude’ affaire moeten vertrekken, vragen critici zich af. Zij wijzen op de aanzwellende berichtenstroom dat Trump zocht naar een stok om James Comey mee te kunnen slaan.