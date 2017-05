Doktersverklaring nodig voor magere modellen

Magere modellen moeten in Frankrijk voortaan een doktersverklaring kunnen overleggen om aan te tonen dat ze gezond genoeg zijn om hun werk te mogen doen. De regering heeft vandaag in het staatsblad de details bekendgemaakt van de wet die dat regelt.

Het parlement stemde al in 2015 in met deze wetgeving. Die is bedoeld om gevaarlijk ondergewicht te voorkomen bij jongeren die zich spiegelen aan een onhaalbaar schoonheidsideaal.

Om in Parijs modeshows te mogen lopen of mee te doen aan fotoshoots moeten modellen voortaan met een medisch attest bewijzen dat hun gewicht in verhouding tot hun lengte (BMI-index) in orde is. Werkgevers die dat niet controleren kunnen een gevangenisstraf krijgen van zes maanden en een boete van 75.000 euro.