Doden en gewonden na explosie bij concert Ariana Grande

De explosie deed zich even na 23.30 uur Nederlandse tijd voor bij de ingang van de Manchester Arena. Ariana Grandes concert was net afgelopen. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de Arena. De politie van Manchester riep mensen op niet naar de plaats van de explosie te komen.



De wereldberoemde zangeres, die vooral populair is bij tienermeisjes, is ongedeerd volgens haar management. Wat precies is geëxplodeerd en wie er mogelijk achter zit, heeft de politie vooralsnog niet gemeld. De zaal, die incidenteel ook voor sportwedstrijden wordt gebruikt, heeft een capaciteit van 23.000 mensen.



De BBC en Sky News meldden op basis van de politie dat de anti-terreureenheid van het Verenigd Koninkrijk momenteel in Londen bijeen is en nauw samenwerkt met het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken.