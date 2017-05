Doden en gewonden bij ontsporing trein Griekenland

Amerikaans jongetje (8) pleegt twee dagen na pesterijen zelfmoord

13 mei Een jongetje van acht jaar oud heeft in de Amerikaanse staat Ohio een einde aan zijn leven gemaakt. Gabriel Taye werd twee dagen voor zijn dood gepest op school, en werd door een andere jongen bewusteloos geslagen bij het toilet, zo blijkt uit een filmpje dat vrijdag is vrijgegeven. Lees hier het hele verhaal over dit drama.