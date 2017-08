Dode in Marseille: is de dader een terrorist of gek?

Kijk live mee met de totale zons­ver­duis­te­ring in de VS

18:57 Noord-Amerika is op dit moment getuige van een bijzonder astronomisch fenomeen, namelijk een totale zonsverduistering. Tijdens een eclips staat de maan tussen de zon en de aarde, waardoor het licht van de zon wordt tegengehouden. Zonsverduisteringen komen gemiddeld één keer per driehonderd jaar op dezelfde plaats voor. In Nederland pas weer in oktober 2135. Niemand die nu leeft gaat dat nog meemaken. Hengeloër Arthur Wiegman is daarom naar de VS afgereisd.