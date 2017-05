Dit zijn de gezichten en verhalen van de slachtoffers in Manchester

Bijna 24 uur na de dodelijke zelfmoordaanslag in Manchester is er nog altijd onduidelijkheid over het aantal slachtoffers. Vaststaat dat er 22 doden vielen en 59 gewonden onder wie 12 kinderen onder de zestien. Drie dodelijke slachtoffers zijn al geïdentificeerd. Veertien personen worden nog vermist.

Volledig scherm Georgina (l) op de foto met haar idool Ariana Grande. © GC Georgina Callander (18) uit Leyland was het eerste dodelijke slachtoffer dat werd geïdentificeerd. Ze was een megafan van Ariana Grande en mocht in 2015 tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse zangeres zelfs met haar op de foto. Georgina schreef hierbij: 'Bedankt voor alles mijn liefste. Ik mis je.'

Georgina verheugde zich dan ook enorm op het concert. Haar idool, twitterde ze zondag nog. Volgens vrienden was Georgina een van de eerste slachtoffers die naar het ziekenhuis werden overgebracht. Ze overleed met haar moeder aan haar zijde, weet The Evening Standard. Georgina volgde onderwijs aan het plaatselijke Runshaw College. De school laat weten diep bedroefd te zijn om het verlies van de studente en staat de overige studenten bij met hulp.

Volledig scherm Saffie Rose Roussos uit Tarleton. © Facebook

Saffie Rose Roussos (8) uit Tarleton is de tweede dode die werd geïdentificeerd. Ze is het voorlopig jongste slachtoffer van de aanslag. Saffie was gisteravond met haar moeder Lisa en zus Ashlee bij het concert van Ariana Grande. Na de zelfmoordaanslag zocht de familie wanhopig maar tevergeefs naar het meisje. Haar moeder en zus liggen gewond in het ziekenhuis. De autoriteiten van Lancashire bevestigden vanmiddag dat Saffie om het leven kwam bij het drama, zo melden Britse media. Saffies moeder weet dat nog niet omdat haar toestand kritiek is, zegt buurman Salman Patel in de Daily Mail. ,,Ik bid voor de hele familie, dit is hartverscheurend."

,,Het nieuws kwam voor iedereen als een schok. Ik wil mijn medeleven betuigen aan al haar familieleden en vrienden", aldus Chris Upton van de basisschool in Tarleton. ,,De gedachte alleen al dat iemand niet terugkeert van een concert is hartverscheurend. Saffie was een prachtig meisje, in alle betekenissen van het woord. Ze werd door iedereen graag gezien, haar warmte en vriendelijkheid zullen ons bijblijven. Saffie was stil en bescheiden, met een creatieve toets. We gaan de leerlingen en het personeel nu zo goed mogelijk opvangen, daarvoor zullen we ook experts inschakelen."

Volledig scherm John Atkinson uit Radcliffe. © Facebook

John Atkinson uit Radcliffe bij Manchester is de derde dode op wie een naam kon worden geplakt. Hij had de Manchester Arena net verlaten toen de zelfmoordenaar zijn bom liet ontploffen. Familie en vrienden omschrijven John als 'een man uit duizenden', zo meldt Manchester Evening News. Vriendin Katy Trefford schreef op Facebook: ,,John was een echte heer." Taliè Andrèa schreef: ,,Diepbedroefd voor de familie Atkinson in deze trieste tijd. Nooit kon ik me voorstellen dat dit zo dicht bij huis zou gebeuren. Rust in het paradijs John, jij mooie ziel."

Vermisten

Op dit moment zijn er nog veertien vermisten. Het gaat om de volgende personen.

Volledig scherm Kelly Brewster (32) uit Sheffield. © Facebook

Kelly Brewster uit Sheffield bezocht met haar zus Claire (34) en nichtje Hollie (11) hety concert van Ariana Grande. Van haar is geen teken van leven meer vernomen sinds de aanslag. Zus en nichtje liggen in het ziekenhuis waar ze werden geopereerd om de stukjes metaal van de bom uit hun lichamen te verwijderen.

Volledig scherm Marcin en Angelika Klis uit Polen. © Alex Klis

Studente Alex Klis plaatste een opsporingsbericht voor haar ouders Marcin en Angelika die het concert van Ariana Grande bezochten maar van wie niets meer vernomen is na de aanslag. Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde dat zich onder de slachtoffers van het drama ook Poolse burgers bevinden.

Volledig scherm Nell Jones uit Manchester. © Twitter

De ouders van Nell Jones (14) uit Manchester hebben hun dochter als vermist opgegeven omdat ze niets meer van haar hebben vernomen sinds het concert van Ariana Grande. De leerlinge van scholengemeenschap in Holmes Chapel ten zuiden van Manchester zou op krukken hebben gelopen.

Volledig scherm Olivia Campbell uit Manchester. © Familiefoto

De moeder van Olivia Campbell (15) uit Manchester deed op ITV's ontbijtshow Good Morning Britain een emotionele oproep voor haar vermiste dochter. Terwijl haar echtgenoot in Manchester wanhopig zoekt naar een spoor van hun meisje belde Charlotte Campbell alle ziekenhuizen en hotels af waar gewonde slachtoffers van de aanslag naar toe zouden zijn gebracht. Zonder resultaat. Olivia bezocht het concert van Ariana Grande met een vriend. Hij ligt gewond in een ziekenhuis. Olivia's mobieltje is uit.

Volledig scherm Chloe Rutherford en Liam Curry uit South Shields. © Twitter

Van Chloe Rutherford (17) en haar vriendje Liam Curry (19) uit South Shields aan de Engelse oostkust ontbreekt ook elk spoor sinds de aanslag. Het laatste levensteken zou deze foto zijn geweest die ze vlak voor het concert van Ariana Grande namen en op Twitter plaatsten. Hun familie deed navraag bij alle hotels en ziekenhuizen in de regio Manchester maar de namen van de tieners staan op geen enkele lijst.

Volledig scherm Martyn Hett uit Stockport. © Dan Hett

De ouders en broer van Martyn Hett (29) uit Stockport zijn dodelijk ongerust over zijn lot. Hij werd tijdens de aanslag gescheiden van zijn vriend met wie hij het concert van Ariana Grande bezocht en zijn mobieltje is uit. Een vriend twitterde dat Martyn een retroshirt droeg en een Deirdre Barlow tattoo op zijn kuit/enkel heeft.

Volledig scherm Laura MacIntyre (l) en Eilidh Macleod van het Buiten Hebriden-eiland Barra. © Facebook

De ouders van de 15-jarige Laura MacIntyre (l) en haar 14-jarige vriendin Eilidh Macleod, afkomstig van het Buiten Hebriden-eiland Barra voor de westkust van Schotland, vlogen naar Manchester om de politie te helpen bij de zoektocht naar hun dochters. Voor de ouders van Laura was er vanavond geweldig nieuws. Hun dochter werd met ernstige brandwonden teruggevonden in een ziekenhuis in Manchester. Haar vriendin Eilidh is nog vermist. Ze bezochten samen het concert van Ariana Grande.

,,Het concert - Laura's eerste - was een verjaardagscadeau voor Eilidh. Beiden zijn grote fans van Ariana Grande. Laura was zo blij dat ze er naartoe ging met haar vriendin. Ik aarzelde een beetje om haar zo ver weg naar een concert te laten gaan maar mijn dochter leek dolgelukkig. Eilidhs moeder reisde voor de zekerheid mee en wachtte in een nabijgelegen hotel tot het concert afgelopen was", verklaarde Laura's vader Michael tegenover The Telegraph.

Volledig scherm Courtney Boyle en Philip Tron uit Gateshead. © Facebook

Deborah Hutchinson vraagt op Facebook om het opsporingsbericht voor haar partner Philip Tron (32) en haar dochter Courtney Boyle (19) zoveel mogelijk te delen. De studente Criminologie en Psychologie aan de Beckett Universiteit in Leeds en haar stiefvader bezochten samen het concert van Ariana Grande.

Volledig scherm Lisa Lee (l) en Alison Howe uit Royton bij Manchester. © Facebook

Van Alison Howe (44) en Lisa Lees (43) uit Royton bij Manchester is ook niets meer vernomen sinds de aanslag. De vriendinnen gingen naar de Manchester Arena om hun kinderen op te halen die naar het concert van Ariana Grande waren geweest. Alisons andere dochter Sasha plaatste op Facebook een opsporingsbericht.

Volledig scherm Wendy Falwell (50) uit Leeds. © Facebook