Dit zag oorlogsfotografe Hilda Clayton vlak voordat ze stierf

Clayton was oorlogsfotografe van het Amerikaanse leger. In juli 2013 was ze samen met de 1ste Cavaleriedivisie van het Amerikaanse leger in Afghanistan. Daar maakte ze foto's van een legeroefening in Qaraghahi. Het was de bedoeling om Afghaanse soldaten op te leiden. Daarnaast begeleidde Clayton een Afghaanse oorlogsfotograaf op het terrein.



Clayton fotografeerde de mortierlancering toen het explosief in de buis per ongeluk afging. Zowel Clayton als haar pupil overleefden het ongeluk niet. Ook drie Afghaanse soldaten kwamen bij het ongeval om. De familie van de oorlogsfotografe gaf toestemming om de aangrijpende beelden openbaar te maken. De foto's zijn nu gepubliceerd in de Army's Military Review Journal.



In Fort Meade, Maryland staat de naam van Clayton gegraveerd op een muur van het opleidingscentrum van het leger, samen met andere helden die het leven hebben gelaten tijdens hun legerdienst.