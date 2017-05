Deze videoclip kreeg 1,7 miljoen dislikes

Binnen enkele dagen kreeg het nummer How it is van de Duitse Youtube-ster Bibi H. een storm van kritiek over zich heen. Vrijdag verscheen de clip van het nummer op Youtube en sindsdien is het filmpje al 25 miljoen keer bekeken. Opmerkelijk is het enorme aantal mensen dat op 'ik vind dit niet leuk' heeft geklikt: het zijn er meer dan 1,7 miljoen. Ook op Twitter kreeg de populaire vlogger de wind van voren. Het blijft gissen of het ligt aan de slechte songteksten, het matige Engels van de zangeres of de clip, die zich afspeelt in een grote, luxe villa gevuld met ballonnen.