'Derde terrorist Londen is Marokkaanse Italiaan'

Youssef Zaghba was de zoon van een Marokkaanse man en een Italiaanse vrouw uit Bologna, schrijft de krant. Hij werd in 2016 tegengehouden toen hij naar Turkije wilde vliegen om van daar naar Syrië te reizen.



De Britse politie onthulde tot nu toe alleen de namen van de twee andere aanslagplegers: Khuram Shazad Butt (27) en Rachid Redouane (30). Butt was een in Pakistan geboren Brit, Redouane zou een Marokkaanse en Libische achtergrond hebben. Beide mannen komen uit de wijk Barking in het oosten van Londen.



De drie terroristen doodden zaterdagavond zeven mensen. Eerst reden ze op wandelaars in, daarna staken ze in bars en restaurants in de buurt met messen om zich heen.



Afgelopen dagen deed de politie meerdere invallen in Barking en werden twaalf mensen opgepakt.