De kandidaten van Macron: van rechter en stierenvechtster tot stiefdochter

Werknemers en ondernemers, ambtenaren en wetenschappers en zelfs studenten en werklozen: de kandidaten die namens Emmanuel Macron over een maand meedoen aan de Franse parlementsverkiezingen, komen uit alle geledingen van de samenleving.

,,Van onze kandidaten is 52 procent nog nooit politiek actief geweest’’, aldus bestuurder Richard Ferrand van La République En Marche. ,,Dat is ongekend in de Franse politiek.’’

De beroemde oud-onderzoeksrechter Eric Alphen is kandidaat, maar ook Gaspard Gantzar, adviseur van president Hollande, en stierenvechtster Marie Sana dingen naar een parlementszetel namens Macron.

Opmerkelijk

Opmerkelijk is de situatie in Pas de Calais, in het noorden. Daar is de relatief onbekende ondernemer Thibault Guilluy de kandidaat. Opvallend is vooral zijn officiële vervanger: Tiphaine Auzière, advocate en vooral: de dochter van Brigitte Macron.

De partij van de nieuwe president Emmanuel Macron kreeg de afgelopen maanden in totaal meer dan 20.000 aanmeldingen binnen van mensen die mee wilden doen aan de parlementsverkiezingen namens Macrons partij, La République En Marche. Daarvan bleven er, na selectie, 428 over. De helft is vrouw, de andere helft is man. De gemiddelde leeftijd is 46 jaar. ,,Terwijl het gemiddelde parlementslid nu 60 jaar oud is’’, aldus Ferrand.

Daarmee is de kandidatenlijst van de beweging van Macron nog niet af. De Franse Tweede Kamer telt 577 leden. En marche had laten weten dat vandaag alle 577 kandidaten bekend zouden worden. Dat is niet gelukt omdat er ,,voor gevoelige kiesdistricten'' meer tijd nodig is om een keuze uit het overweldigende aanbod te maken.

Werkoverleg

Het feit dat meer dan de helft van de parlementskandidaten geen politieke ervaring heeft, herbergt ook een gevaar in zich. Daarom is al voor aanstaande zaterdag een eerste ‘werkoverleg’ gepland. De ruim 400 uitverkorenen verzamelen zich dan in Parijs voor een eerste officiële kennismaking. Maar het wordt ook een politieke ‘masterclass’ om ze in te wijden in het verkiezingsprogramma en het campagnevoeren.