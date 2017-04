De grote vraag: wat betekent dit voor de Brexit?

De Britse premier May heeft onverwacht nieuwe verkiezingen uitgeroepen. In juni gaan de Britten alweer naar de stembus. Inzet: Brexit.

Waarom roept May nu nieuwe verkiezing uit?

Volgens de Britse premier heeft het land stabiliteit en zekerheid nodig nu de moeilijke onderhandelingen over Brexit gaan beginnen. Volgens haar zijn er politieke partijen die de Britse onderhandelingspositie verzwakken door hun aangekondigde oppositie. Zo willen de Liberalen elke gelegenheid aangrijpen om de Brexit-procedures te vertragen in het parlement en zijn de Schotse nationalisten bezig aan te sturen op een nieuw referendum over Schotse onafhankelijkheid (nu vanwege Brexit, want een overgrote meerderheid van de Schotten wil juist wel lid van de EU blijven) en daarna Schotse toetreding tot de EU. Ook binnen haar eigen Conservatieve Partij is lang niet iedereen overtuigd van een toekomst buiten de EU.

Gaat May die verkiezingen winnen?

Afgaande op de peilingen is het nu of nooit. De Conservatieven zijn al oppermachtig en alle concurrentie ligt in diggelen. Labour is hopeloos verdeeld of het de linkse koers van Jeremy Corbyn moet blijven varen. De pro-Europese Liberalen zijn weggevaagd door het Brexit-referendum en de dreiging van de rechtse nationalisten van UKIP lijkt ook bezworen. UKIP vecht zichzelf de tent uit door onderling geruzie. Volgens de laatste peilingen kunnen de Conservatieve weleens een zeldzame 44 procent van de stemmen krijgen. De keuze gaat tussen ‘sterk en stabiel leiderschap’ of ‘een zwakke, instabiele, coalitie’ onder leiding van Jeremy Corbyn.

Is succes verzekerd?

Vraag dat aan David Cameron, de vorige premier. Voor de tweede keer binnen twee jaar gokt een Britse premier erop de stemming in het land goed te doorgronden. De laatste keer ging dat mis. David Cameron, die weliswaar eurosceptisch was maar ook weer niet zozeer om voor te gaan in een Brexit- campagne, zat er vorig jaar helemaal naast. Zijn referendum dreigt het verenigd Koninkrijk los te koppen van de rest van de Europese Unie. Of dat economisch verstandig is, moet nog maar blijken. Cameron zelf dacht van niet. Maar hij zat ernaast en moest aftreden. De Conservatieve premier werd vervangen door Theresa May die zelf ook tot het anti-Brexit-kamp behoorde. Maar zij beloofde de wil de meerheid van het volk uit te voren en vol in te zetten een scheiding der wegen met Brussel.