De eerste beelden van schietpartij op de Champs-Élysées

Schoten gelost op de Champs-Élysées in Parijs

20 april Op de Champs-Élysées in Parijs zijn vanavond schoten gelost, waarbij minimaal twee agenten gewond zijn geraakt. Volgens persbureau Reuters is één van de agenten overleden en is een schutter zelf ook niet meer in leven. De politie liet weten dat er minimaal twee daders betrokken waren bij het incident.