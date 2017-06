Dag van Rusland 'gevierd' met duizenden arrestaties

UpdateIn twaalf Russische steden heeft de oppositie vandaag demonstraties gehouden, waarbij alleen al in Moskou en Sint-Petersburg bijna 1.400 arrestaties zijn verricht.

In de Russische hoofdstad begon zondagavond al een bizar schaakspel. Oppositieleider en corruptiebestrijder Aleksej Navalny en de Moskouse autoriteiten waren overeen gekomen dat de anticorruptiebetoging van 12 juni zou plaatsvinden op de Sacharovallee. De Russen waren vandaag vrij vanwege de Dag van Rusland, een relatief nieuwe feestdag die de eenheid van de bevolking moet bevestigen.

Maar zondagavond besloot Navalny plotseling anders: het stadsbestuur lag zo hinderlijk dwars, dat de organisatoren geen geluidsinstallatie konden huren en ook voor het podium geen verhuurbedrijf werd gevonden. Daarom blies de corruptiebestrijder en presidentskandidaat de hele betoging te elfder ure doodleuk af en dirigeerde hij de meute richting Tverskajastraat, de slagader door het centrum van Moskou richting het Kremlin.

Volledig scherm De Russische politie draagt een demonstrant weg. © EPA

Geen twijfel

Daar vonden vandaag festiviteiten plaats ter viering van de Dag van Rusland, en was het lastig te bepalen wie nou precies waarvoor kwam: volksvermaak of volksprotest. De enorme politiemacht van ‘platte petten’, oproeragenten en eenheden van de nieuwe Rosgvardia lieten er geen twijfel over bestaan waarom ze aanwezig waren.

De autoriteiten stonden het protest uiteindelijk toch toe, zij het dat Navalny vlak ervoor zelf werd gearresteerd en dat de betogers geen spandoeken bij zich mochten dragen en geen antiregeringsslogans mochten roepen.

'Poetin dief!'

Dat was tegen dovemansoren gericht, want de menigte, die door de afgeblazen betoging op de Sacharovallee een paar duizend man kleiner was dan verwacht, riep wat ze wilde: 'Poetin dief!', 'Medvedev dief!', 'Rusland zonder Poetin' en 'Politie, sta aan de kant van het volk!'

Op enig moment leek de haag van agenten het beu. Als op een geheim teken, drukten de eenheden in een geweldige rugbyscrum het volk aan weerskanten van Tverskaja terug de metrogangen in. Doordat er aan alle kanten ‘muren’ van vrachtwagens waren opgetrokken, restte de betogers niets anders dan te volgen. Het lijkt een nieuwe tactiek, schreef de Russische zakenkrant Kommersant op zijn site.

Corrupt

De 25-jarige Aleksej Komarov staat sympathiek tegenover de betoging. Maar zoals zo veel Russen lijkt hij murw geslagen. ,,We demonstreren al zolang, mensen worden gearresteerd en ze hebben geen advocaten. Er verandert gewoon niets’’, verzucht hij.

Ook met de oppositie heeft Komarov niet veel op. ,,Ik vertrouw hun leiders niet meer, ook Navalny niet. Of hij ook corrupt is? Natuurlijk!’’ grinnikt de twintiger. ,,Iedereen is dat in Rusland.’’

Volledig scherm Mensen schreeuwen leuzen in de straten van Moskou. © AFP

Goede wetten

De boomlange Emre Deniz (22) staat in een groepje te discussiëren. ,,Het heeft toch geen enkele zin de straat op te gaan om te demonstreren tegen iets wat we allemaal allang weten: dat de leiders van dit land stelen. We hebben gewoon goede wetten nodig’’, zegt hij.

Hoewel hij het wel eens is met de doelen van de organisatie, scheidt Deniz die moeiteloos van de ‘allerhoogste’ in Rusland. ,,Natuurlijk ben ik tegen courruptie, die maakt het hele land kapot. Maar ik kan er niets aan doen, ik ben ook voor Poetin.’’

Volledig scherm De Russische politie houdt een demonstrant aan in het centrum van Moskou. © EPA

Volledig scherm Een demonstrant wordt hardhandig aangepakt door de politie in Moskou. © AFP