Daar is ie dan: Nemo, de kersverse adoptiehond van Macron

De meest bekende hond in het Elysée was volgens de Franse nieuwszender BFMTV Baltique, de zwarte labrador van François Mitterand. Het teefje vergezelde de Franse president op al zijn wandelingen. Zowel in de tuinen van zijn residentie als tijdens de jaarlijkse beklimming van de Rots van Solutré in de Bourgogne en de vakanties op het familielandgoed van de Mitterands in Zuidwest-Frankrijk. De Franse protestzanger Renaud maakte in 2002 zelfs een liedje over Baltique bij wijze van eerbetoon aan de hond en haar baasje.