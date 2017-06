Colombiaans model opgepakt in zes jaar oude ontvoeringszaak

‘Gevelplaten van rampflat Londen verboden in Nederland en VS’

15:26 De gevelplaten die de brand in de torenflat in Londen extra hevig maakten, mogen in Nederland niet worden gebruikt op dergelijke gebouwen. Ook in de VS, waar de producent van de platen zit, mogen ze niet worden gebruikt op gebouwen hoger dan 12 meter.