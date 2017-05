CNN weigert reclamespot van Trump

De Amerikaanse nieuwszender CNN is opnieuw in conflict met Donald Trump, nu om een omstreden reclamespotje van Trump over zijn eerste honderd dagen als president. In het spotje worden verschillende CNN-presentatoren afgebeeld met de levensgrote tekst 'FAKE NEWS' erboven. Het Trumpkamp is woedend dat CNN 'de positieve boodschap' van de president niet wil uitzenden, CNN eist dat de 'misleidende beelden' uit het spotje worden gehaald voordat het kan worden uitgezonden.