Chinese leger zit in zijn maag met masturberende zware jongens

Zitblokkades in Marokko na groeps­aan­ran­ding in bus

11:46 Vanavond rond 18.00 uur (lokale tijd) worden in diverse Marokkaanse steden zitblokkades georganiseerd om te protesteren tegen seksuele intimidatie. De vraag is wel hoeveel mensen echt durven komen, al is de commotie groot over de groepsaanranding van een verstandelijk beperkte vrouw in een bus in Casablanca. ,,Mensen zijn bang'', zegt organisator Chaima Lahsini.