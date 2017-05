Chinese bruidegom gearresteerd voor uitnodigen van 200 nepgasten

Japan stuurt grootste oorlogsbodem om Amerikanen te beschermen

15:21 Japan heeft besloten om de grootste oorlogsbodem in de vloot in te zetten om een Amerikaans bevoorradingsschip te beveiligen. Het Amerikaanse schip is op weg naar het vliegdekschep Carl Vinson, dat door Trump ingezet is als waarschuwing tegen de nucleaire driften van Noord-Korea.