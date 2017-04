China laat eigen vliegdekschip te water

Een oorlogsvloot telt pas echt mee als zij beschikt over een vliegdekschip van eigen makelij. Met zo’n drijvende, zwaarbewapende basis met tientallen gevechtsvliegtuigen aan boord heb je de spierballen om indruk te maken. Het Amerikaanse flottielje rond de USS Carl Vinson in de Noord-Koreaanse wateren is daar het jongste bewijs van.



China treedt nu ook toe tot het elitegroepje op de wereldzeeën met de tewaterlating, gisteren, van een gloednieuw vliegdekschip in Dalian, in de provincie Liaoning. Tot die elite behoren Groot-Brittanië, Frankrijk, Rusland en India. De naam van het vliegdekschip is nog niet prijsgegeven.

Sovjet-Unie

Quote Het land wil de machtigste, invloedrijkste speler worden in de eigen regio Michael Chase, van de Amerikaanse denktank RAND Corporation De Chinese vloot beschikt met de nieuwbouw over twee vliegdekschepen. De eerste, de Lianoning, werd eind vorige eeuw gekocht van Oekraïne. Het kwam uit de boedel van de failliete Sovjet-Unie. Na een ingrijpende verbouwing, op dezelfde werf als het nieuwe schip, werd dat in 2012 operationeel. Het nieuwe schip is dat pas over meer dan een jaar, na de technische afbouw en uitgebreide testen. Vanaf de eerste dag in dienst heeft het 24 Shenyang J-15 gevechtsvliegtuigen en 12 helikopters voor onderzeebootbestrijding aan boord.



De tewaterlating van het nieuwe vliegdekschip werd bijgewoond door Fan Changlong, de invloedrijke vice-voorzitter van de Centrale Militaire Commissie en vice-admiraal Shen Jinlong, een uitgesproken voorvechter van de claim op de Zuid-Chinese Zee.



,,Dit is een prestatie van formaat’’, zegt Michael Chase, die namens de Amerikaanse denktank RAND Corporation de Chinese strijdkrachten analyseert. ,,Het is ook een signaal dat China investeert in de bescherming van zijn belangen. Het land wil de machtigste, invloedrijkste speler worden in de eigen regio.’’

Spierballen

Chase doelt hiermee op de toenemende spanningen in de Zuid-Chinese Zee. Peking legt een claim op deze wateren met eilandengroepen, zoals de Spratley’s, die rijk zijn aan olie en gasvoorraden. De eilanden worden ook opgeëist door onder meer de Filipijnen, Maleisië en Vietnam.

De spierballenoorlog om de Zuid-Chinese zee leidt onder andere tot vlootbewegingen met vliegdekschepen. De Liaoning hield er onlangs een oefening, Amerikaanse vliegdekschepen varen kort langs eilanden die door China geclaimd worden om duidelijk te maken dat de wateren eromheen niet Chinees zijn maar internationaal, voor iedereen toegankelijk.

Net als de Liaoning is de zelfbouw gebaseerd op de Koeznetsov-klasse. Met het karakteristieke, oplopende dek en aangedreven met conventionele, fossiele brandstof. Dat zorgt er wel voor dat het Chinese schip niet de vergelijking aan kan met de tien (!) Amerikaanse supervliegdekschepen van de Nimitz-klasse, aangedreven door kernenergie. Zij hebben een waterverplaatsing van 102.000 ton, 40.000 meer dan de Chinese schepen. Dat levert beperkingen op: in vracht (veel minder vliegtuigen), in snelheid en in de tijd op zee. De kernbrandstof aan boord van de Nimitz-klasse hoeft pas om de 15 jaar te worden vervangen. Bovendien geeft die voortstuwing extra ruimte op voor vliegtuigbrandstof en munitie.

Kloof

China werkt er hard aan om ook die kloof te dichten. In 2020 wil het beschikken over 265 tot 273 oorlogsschepen, onderzeeërs en bevoorradingsschepen. Er zijn nog enkele Chinese vliegdekschepen in aanbouw, waaronder een Type 002, die zich zou kunnen meten met de Nimitz-klasse. Dit Chinese supervliegdekschip krijgt vorm in een werf nabij Sjanghai.

Met deze ambitieuze plannen beschikt China in 2020 over eenzelfde aantal schepen als de Amerikaanse marine dat wel superieur is op het gebied van supervliegdekschepen en onderzeebootjagers. Maar ook de VS zit niet stil. Daar wordt gewerkt aan drie nieuwe giganten van de Nimitz-klasse: de USS Gerald R. Ford, de USS John F. Kennedy en de USS Enterprise. Met deze superschepen wil de Amerikaanse regering haar suprematie behouden op de wereldzeeën. Behalve China bouwen ook andere landen vliegdekschepen om een leidende rol te kunnen opeisen. Iran is een van hen.

Volledig scherm © REUTERS