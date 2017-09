Celstraf voor 'verkrachting op afstand'

Opnieuw tientallen baby's overleden in Indiaas ziekenhuis

14:21 De Indiase politie is een onderzoek begonnen naar een ziekenhuis in de Noord-Indiase staat Uttar Pradesh waar in korte tijd tientallen pasgeborenen zijn overleden. In een maand stierven in het Ram Manohar Lohia 49 baby's, waarvan dertig volgens de BBC mogelijk door gebrek aan zuurstof. Hetzelfde gebeurde een maand eerder in een ander ziekenhuis in de staat.