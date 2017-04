Cel dreigt voor dj na remix van gebedsoproep

Het Tunesische ministerie van religieuze zaken zegt in een verklaring dat 'het op de hak nemen van de religieuze principes van het land absoluut onacceptabel is'. Dax J is veroordeeld voor onfatsoenlijk gedrag en het schenden van de publieke moraal, meldt het Franse persbureau AFP.

Dax J had de azan, de oproep tot het gebed dat vijf keer per dag klinkt vanuit de moskee, verwerkt in een van zijn platen. Hij draaide het nummer vorige week in een Tunesische nachtclub tijdens het Orbit Festival in de kustplaats Nabeul. Of het tot een daadwerkelijke gevangenisstraf komt voor de artiest, echte naam Dax Heddon, valt te betwijfelen. De Brit, die woonachtig is in Duitsland, was bij de uitspraak al lang weg uit Tunesië.