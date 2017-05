Catalonië maakt in het geheim wet voor afsplitsing

De Catalaanse regering wil zich binnen 24 uur van Spanje afscheiden op het moment dat de centrale regering in Madrid een referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië verbiedt. Dat staat in een geheim wetsontwerp van de Catalanen dat de krant El País vandaag naar buiten bracht.

Catalonië, dat geleid wordt door premier Puigdemont van de nationalistische partij Junts pel Sí (Samen voor het Ja – refererend aan de stem voor onafhankelijkheid), wil in september of oktober een referendum houden onder zeven miljoen inwoners van de autonome regio over die afscheiding. De minderheidsregering van de conservatieve PP in Madrid is daar altijd fel op tegen geweest en betoogt dat het tegen de grondwet ingaat.

De Spaanse premier Rajoy reageerde gisteren dan ook verontwaardigd op het uitgelekte wetsontwerp. ,,Dit is totale waanzin, een juridisch delirium. Het zou de liquidatie van de rechtsstaat betekenen,” waren zijn harde woorden. De Catalaanse regering ontkende het bericht in El País, omdat het een ‘oud concept’ van het wetsvoorstel zou zijn dat inmiddels vele malen is veranderd. Niettemin maakt het de bedoelingen overduidelijk.

Zelfbeschikking

De Catalaanse premier Puigdemont gaf gisteravond toevallig een omstreden conferentie in hartje Madrid over het beoogde referendum, dat hij wél grondwettelijk acht. ,,Het gaat niet om het liquideren of ontkennen van Spanje, het gaat om de zelfbeschikking van Catalonië, dat zichzelf bevestigd wil zien,” zei hij.