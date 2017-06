Burger King stopt met controversiële koningscampagne

Vandaag is op de Facebookpagina van de fastfoodketen het bericht geplaatst: ,,Resultaat van de stemming: 51% voor de Koning der Belgen. Eigenlijk was het toch niet zo leuk, dat spel. We treden af.''



Wie bij de verkiezing koning Filip koos, kreeg de mededeling: ,,Ben je zeker dat je trouw wil zweren aan koning Filip? Hij is niet diegene die frieten zal bakken.'' Er kon in eerste instantie worden gestemd tot 19 juni, de dag waarop Burger King zijn eerste filiaal in België opent.



Koning Filip kon niet lachen om de reclame. Het paleis herinnerde de burgerbakker eraan dat er regels zijn voor het gebruik van de afbeelding van de koning. ,,In dit specifieke geval is er geen aanvraag aan ons gericht'', aldus een woordvoerder van het koninklijk huis. Burger King liet een getekend mannetje zien dat de koning moet voorstellen. De woordvoerder zegt dat er geen toestemming gegeven zou worden, als Burger King het zou vragen, omdat de afbeelding van de koning wordt gebruikt voor strikt commerciële doeleinden.



Burger King werd gisteren nog op het matje geroepen bij het Belgische hof.