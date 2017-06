Burgemeester Brussel plundert daklozenpot

Mayeur reageert dubbel op de onthullingen. Hij houdt vol dat de vergoedingen terecht waren omdat hij ‘sociaal assistent’ is en ‘niet aan vrijwilligerswerk doet’. Tegelijkertijd nam de voltallige Raad van Bestuur van de daklozenzorg, onder de druk van een parlementair onderzoek, wel ontslag.



De Vlaamse krant De Standaard laat vandaag in een cartoon twee straatbedelaars zien, die net de burgemeester zagen langslopen. ,,Dat was de burgemeester van Brussel?”, vraagt de ene bedelaar. Zegt de andere: ,,Je kan ‘m makkelijk herkennen aan ’t feit dat-ie de enige is die geld uit je bekertje neemt.”



Onderzoekers die de daklozenzorg doorlichtten, spreken van ‘een uitgekiend systeem van zelfverrijking’. Raadsleden vonden geen uitnodigingen voor bestuursvergaderingen, geen aanwezigheidslijsten, geen verslagen. Er is kortom geen enkel bewijs dat de vergoedingen terecht zijn uitgekeerd. De Vlaamse partijen in Brussel eisen inmiddels het ontslag van Mayeur, zelf lid van de Franstalige PS. Maar ook in eigen gelederen ligt Mayeur onder vuur. De Brusselse minister-president Rudi Vervoort, een partijgenoot, vindt het tijd dat Mayeur zich de vraag stelt ‘of hij nog in staat is volledig te functioneren’.