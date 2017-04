Brute kracht nodig bij stemming opperrechter

Democraten in de Amerikaanse senaat hebben vandaag de benoeming van Neil Gorsuch voor het hooggerechtshof geblokkeerd. De Republikeinen zijn nu genoodzaakt over te gaan op de 'nuclear option': het versoepelen van de stemprocedure.

Door ervoor te zorgen dat er geen 'supermeerderheid' van 60 stemmen meer nodig is, maar slechts de helft plus één, kan Gorsuch alsnog aantreden als rechter in het hooggerechtshof.

De Republikeinen hebben met 52 van de 100 zetels een meerderheid in de senaat, maar er is een meerderheid van 60 stemmen nodig voor de benoeming. Nu dat niet is gelukt, rest de Republikeinen alleen de mogelijkheid van het versoepelen van de stemprocedure. Dan hebben ze genoeg aan hun eigen 52 zetels.

De afwijzing van Gorsuch als rechter komt nadat de Republikeinen vorig jaar Obama's benoeming van een Democratische rechter tegenhielden. Ze vonden dat Obama niet zo kort voor het eindigen van zijn termijn een rechter mocht aanwijzen.

Nederlagen

Gezien de nederlagen die Trump in zijn korte tijd als president heeft geleden, werd de benoeming van Gorsuch gezien als een obstakel die de Republikeinen moesten overwinnen.