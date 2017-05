Brusselse universiteit ‘wil tieten zien’

In de gewraakte mail roept de universiteit haar studenten op eind volgende maand in kostuum naar de bekendmaking van de eindexamenresultaten te komen, en voor de vrouwelijke studentes ‘in een jurk of rok en met een mooi decolleté’. ,,Maar het is natuurlijk niet verplicht”, zo voegt de mail er geruststellend aan toe. De decaan van de faculteit heeft inmiddels de echtheid van de mail bevestigd en is er zelfs hoogst verbaasd over omdat op het betrokken secretariaat enkel vrouwen werken.