Britse veiligheidsdienst vangt terroristen met nepbedrijf

'Baas' Vincent wist Hussain eind juli 2016 te overtuigen om langs te komen voor een sollicitatiegesprek en in dienst te komen. Een dag daarna nam de 29-jarige Naweed Ali contact op met het nepbedrijf, met de vraag of er voor hem ook werk was. Volgens zijn cv werkte hij eerder bij Burger King. Wat niet op zijn cv stond, is dat ook hij in 2012 deel probeerde te nemen aan het terroristische trainingskamp in Pakistan.



Hussain en Ali zouden via beveiligde berichten en ontmoetingen in restaurants en parken contact hebben met de twee andere aangehouden verdachten.



In augustus vorig jaar doorzocht de geheim agent de auto van Ali en vond de sporttas met de bom en het vleesmes. Op dezelfde dag werd in de auto van een van de andere mannen een samoeraizwaard gevonden.



Alle vier de mannen ontkennen dat ze iets fout hebben gedaan.