Britse rechter: ziekenhuis mag baby laten sterven

Een behandelend arts noemde het 'erg verdrietig', maar benadrukte dat een behandeling in de Verenigde Staten niet zou aanslaan bij het kind omdat het 'bijzonder ziek' is. Het jongetje heeft hoogstwaarschijnlijk veel pijn, maar dit is niet duidelijk zichtbaar.



Een neuroloog vond het echter wel zinvol om met de baby de oversteek te maken. ,,Hij wordt nooit beter en zal nooit zelfstandig kunnen leven, maar er is een kleine kans dat hij straks kan lachen.''



Volgens rechter Justice Francis is een reis en een experimentele behandeling in Amerika misschien wel goed voor de wetenschap, maar heeft baby Charlie er weinig aan. ,,Hij wordt er niet beter van en het is niet in belang van het kind.''



De rechter prees de ouders voor hun doorzettingsvermogen. Francis: ,,Deze ouders hebben alles voor hun kind over vanaf de dag dat dit jongetje werd geboren.''