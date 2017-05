Britse horrordierentuin krijgt toch weer een vergunning

Dertig jaar cel voor dramatisch verlopen dui­vel­uit­drij­ving

17:54 Een rechtbank in Nicaragua heeft gisteren een pastoor en vier van zijn aanhangers straffen opgelegd tot dertig jaar cel voor een mislukte duiveluitdrijving in februari. Een 25-jarige vrouw stierf toen aan haar verwondingen nadat zij in brand was gestoken om de demonen uit haar lichaam te krijgen.