Brexit: het gaat vandaag los

Nee. De brief van eind maart waarin May het Britse vertrek formeel aankondigde (inclusief de term ‘harde brexit’) blijft de leidraad, zei vrijdag nog haar minister van Financiën Philip Hammond. Maar hij zei ook: ,,We moeten voorrang geven aan banen, groei en welvaart.'' En dus blijkbaar niet langer aan het dichtgooien van de grenzen, zoals May steeds vooropstelde. Voor diplomaten in Brussel onderstreept dit dat de Britten zelf niet weten wat ze willen. Hammond, persoonlijk voorstander van een softere exit, maakt zich zorgen over de razendsnel teruglopende Britse groei. Voor Europa geldt onverkort: de Britten mogen niet de krenten uit de pap halen. Of er is vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten, of dat is er niet. Maar ‘winkelen’? Dat is uitgesloten.