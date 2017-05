Brabantse Nele (21) schiet vriendin na aanslag in Manchester te hulp

Nele van Hout (21) uit het Brabantse Bladel schoot vlak na de aanslag in een concertzaal in het Engelse Manchester een vriendin te hulp die het concert van Ariana Grande had bijgewoond.

,,Ik lag eigenlijk al in bed, toen mijn vriendin Erin in paniek opbelde", vertelt Van Hout, die in de tweede stad van het land bijna drie jaar Engelse literatuur en creatief schrijven studeert. ,,Het was een gekkenhuis, een chaos in de Manchester Arena, zoals de concertzaal heet."

Veel informatie had Erin, die in Newcastle woont, niet. ,,Ze had geruchten gehoord dat er schoten waren afgevuurd", vertelt Nele. ,,Ze was bij het concert met een vriendin. Ze was haar kwijtgeraakt in de paniek die was ontstaan."

De Bladelse pakte de bus naar het stadscentrum. ,,Ik werd in de buurt van de Manchester Arena door politiemensen tegengehouden." Ook buiten de concertzaal was een chaos. Politieauto's en ambulances reden af en aan.



,,Aanvankelijk kon ik Erin niet vinden. Maar na pakweg tien minuten - dankzij een handige app die de locatie van gsm's weergeeft - kon ik haar gelukkig in de armen sluiten."



Nele zorgde ervoor dat Erin weer in het hotel terechtkwam, waar ze volgens planning zou overnachten. Daar troffen ze ook de vriendin, die Erin tijdens de commotie was kwijtgeraakt.

Heftig

,,Pas op weg naar huis, in een taxi, hoorde ik hoe heftig het was geweest, dat er mensen waren omgekomen", vertelt Nele. Ze pauzeert even. ,,Naderhand dacht ik: misschien was het niet zo slim van me om na het telefoontje naar het stadscentrum te gaan. Want, stel je eens voor als er nog een tweede ontploffing zou zijn geweest."

De Bladelse studente bleef vannacht laat op. ,,Een huisgenote heeft dinsdag examen. Ze maakt zich zorgen, of ze de toets na de aanslag in de Manchester Arena wel goed maakt. Het zal toch wel dat haar tutor rekening houdt met de situatie, hoop ik."