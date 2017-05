Boot met migranten vliegt in brand

Een groep van 34 migranten is gisteren uit de Middellandse Zee gered nadat de motor van hun bootje was geëxplodeerd en het vaartuig in brand vloog. Het vuur verspreidt zich razendsnel en binnen de kortste keren staat het vaartuig in lichterlaaie. De 34 inzittenden zijn gered door de Spaanse kustwacht en Portugese luchtmacht.