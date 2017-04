Boodschappenlijstjes ouderwets? Wim (30) spaart ze!

Als het aan de supermarktketen ligt, gebruiken we in de toekomst koelkastmagneet Hiku om producten in te spreken of streepjescodes te scannen om zo een boodschappenlijstje te maken (zie kader). ,,Ik geloof niet dat we nooit meer boodschappenbriefjes zullen schrijven", protesteert Wim Paeshuyse, die zichzelf een rasechte 'boodschappenlijstjesverzamelaar' noemt.



,,Ik hou ze al acht jaar bij", vertelt Wim trots over zijn collectie van 2.500 velletjes. ,,Op een dag vond ik er eentje voor mijn deur. Ik las het, en vond het wel iets hebben. Sindsdien ga ik af en toe actief op zoek naar papiertjes. Meestal vind ik ze in de winkel, of slingeren ze rond op straat. Elk lijstje heeft een eigen verhaal, en vertelt iets over de persoon die het schreef. Zo zie je op de meeste lijstjes bijvoorbeeld schrijffouten, persoonlijke nota's, of zelfs kleine tekeningen. Heel intiem allemaal. Dat komt natuurlijk omdat je zo'n lijstje enkel schrijft voor jezelf, of voor je partner. Het is niet de bedoeling dat iemand anders het te zien krijgt."



Heel wat lijstjes verdwijnen voor eeuwig in Wims dozen, maar hij heeft ook enkele favorieten die hij af en toe opnieuw opzoekt. ,,Zo heb ik ooit een kartonnetje gevonden waarop iemand zijn lijstje in de vorm van een aantal rebussen had neergeschreven. Heel symbolisch, misschien was de auteur wel een taalkundige? Ook vond ik ooit een lijstje waarop water als H2O was aangegeven, van een beroepschemicus bijvoorbeeld? Zo kan je bij elk lijstje wel gaan fantaseren aan wie het ooit toebehoorde. Een leuke gedachte."