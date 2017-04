Böhmermann kan niet lachen om T-shirt rechtspopulisten

Verwijderde liefdesslotjes Parijs gaan naar de veiling voor het goede doel

21:52 De honderden liefdesslotjes die in 2015 van twee wereldberoemde bruggen over de Seine in Parijs zijn verwijderd, worden op 13 mei verkocht op een veiling. De opbrengst gaat naar organisaties die vluchtelingen opvangen en begeleiden in de lichtstad, zo maakte burgemeester Anne Hidalgo bekend.