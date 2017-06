Boekjes vader Obama verkocht voor 4600 euro

Trump veroordeelt 'bruut regime' Noord-Korea na overlijden vrijgelaten student (22)

8:12 De 22-jarige Amerikaanse student Otto Warmbier is vandaag overleden nadat hij vorige week door Noord-Korea was vrijgelaten en in een coma terechtkwam. De student werd door Noord-Koreaanse autoriteiten in februari 2016 gearresteerd en veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid.