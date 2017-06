Berlijn verbiedt publiek optreden Erdogan tijdens G20 in Duitsland

De Turkse president Erdogan mag komende maand geen toespraak houden voor Turkse Duitsers in de marge van de topconferentie van de G20 in Hamburg. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel zei dit vandaag op bezoek in Rusland.

Gabriel reageert daarmee op een verzoek van Erdogan aan de Duitse regering om zijn landgenoten in juli op een toespraak te mogen 'trakteren'. De Duitse minister vindt het geen goed idee. Gabriel vreest dat de politie het te druk met de G20 heeft om ook nog veiligheidsmaatregelen voor Erdogans toespraak te treffen. De bewindsman vindt bovendien dat zo'n toespraak 'niet in het politieke landschap past'. In de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen meldden verhuurders van zalen dat ze door Turkse instanties al waren benaderd.

Gevangenschap

De Turks-Duitse betrekkingen zijn de laatste tijd aanzienlijk verslechterd. Erdogan repte onder meer over nazi-praktijken in de Bondsrepubliek. Ook zijn er Turkse Duitsers in Turkije gevangen gezet, onder wie journalist Deniz Yücel.

Volledig scherm Erdogan speecht in Ankara voor leden van zijn regeringspartij AKP. © AP De Turks-Duitse vereniging TGD (Türkische Gemeinde in Deutschland) liet vandaag weten geen toespraak van Erdogan te willen omdat de relatie toch al zo slecht is. De TGD is een belangenvereniging van Turkse Duitsers die kritisch staat tegenover Erdogan.

Op 15 juli is het een jaar geleden dat er een mislukte staatsgreep tegen Erdogan plaatsvond. Zijn regering heeft tegenstanders of vermoedelijke tegenstanders sindsdien keihard aangepakt. Bovendien heeft Erdogan na een wijziging van het politieke systeem meer macht gekregen. Zijn beleid wekt in West-Europa grote zorgen.

Paramilitaire knokploegen

Nederland verhinderde in de aanloop naar het Turkse referendum dat bewindslieden van Erdogans partij toespraken kwamen houden. Zijn minister voor Familiezaken werd in Rotterdam tegengehouden. Nederlandse inlichtingendiensten maken zich in het laatste jaarrapport van de NCTV zorgen over de komst van een tak van Turkse 'paramilitaire knokploegen'. Die zou het hier hebben gemunt op tegenstanders van Erdogan.