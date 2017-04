Karine Gérard (63) is in Franstalig België een fenomeen. Gitzwart haar, altijd fel afstekend tegen het oogverblindende rood in de assisenzaal, direct, no-nonsense en met een pittige manier van ondervragen. Tientallen moordenaars kwamen achter de tralies na monsterprocessen met volksrechtspraak (de befaamde lekenjury's) die door haar in goede banen waren geleid, en zonder dat één van haar vonnissen ooit door Cassatie werd verbroken.

Begin vorig jaar, na een café-uitstapje in de directe omgeving van het Brusselse Justitiepaleis, zag de onberispelijke ‘Madame Justice’ er opeens niet uit. Met zware hoofdwonden en overal bloed klopte ze aan bij het Sint-Pietersziekenhuis. Drie mannen, zo vertelde ze, hadden haar op straat overvallen en van een kostbare ring en halsketting beroofd. De dagen erna deed ze haar reputatie van onverstoorbare workaholic alle eer aan door met een mismaakt en opgezwollen gezicht, alsof er niets was gebeurd, weer gewoon haar werk op te pakken. Maar de lovende commentaren in tal van media verstomden snel toen de politie na een minutieus onderzoek van beelden van bewakingscamera’s in de wijk grote vraagtekens plaatste bij het verhaal van Gérard. Nergens beelden van overvallers, noch voor noch na de overval. Niet haar hele wandeling was geregistreerd, maar het hiaat in de registratie – aldus de politie - was te kort voor een overval. Op eerder beelden was wel te zien hoe Gérard waggelend over straat liep na cafébezoek. Misschien gevallen en wilde ze dat liever niet toegeven, concludeerde de politie. Maar omdat Gérard voor haar gestolen juwelen 60 mille schadevergoeding claimde bij haar verzekering, was de zaak daarmee voor het Openbaar Ministerie niet afgedaan. Via de minister kwam haar dossier bij Cassatie, en dat – aldus de Franstalige krant l’Avenir vanmorgen – wil nu behandeling door het hof van beroep in Luik. Daar zal Gérard zich moeten verantwoorden voor bedrog en poging tot oplichting. Dat kan haar in het uiterste geval ontslag en verlies van haar pensioenrechten opleveren.