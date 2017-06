Belgische (30) deels opgegeten door varanen in Thaise jungle

,,Er zijn te veel tekenen die ons doen vermoeden dat er iemand bij betrokken was. De politie zei dat Elise zich verhing in de jungle. Ik weet niet waarom mijn dochter zich van het leven zou beroven. In haar laatste gesprek klonk ze normaal en ik zag geen tekenen van een depressie. Ik zie ook niet in waarom ze een reis naar Bangkok geboekt zou hebben om daarna de jungle in te trekken en zelfmoord te plegen. Ik ben geschokt door wat er gebeurd is. Ik wacht nog altijd op het definitieve autopsierapport, wij willen meer informatie".



Michele vindt het ook vreemd dat ze nooit foto's te zien kreeg van haar verhangen dochter. Het is doorgaans standaardprocedure dat agenten en hulpverleners foto's nemen.



De moeder werkt samen met een Duitse onderzoeker die de eilandbewoners opspoort die Elises lichaam aantroffen. ,,De politie van Koh Tao zei dat zij niet bevoegd zijn voor het naburige eiland Koh Phangan, dus we zitten nog met een heleboel vragen", aldus de moeder.