Belgische (23) vergist zich in parkeerplaats en wordt vermoord

Laeticia Bauwens had kort voor 7 uur nog een sms'je verzonden naar één van haar vriendinnen, maar het antwoord dat enkele minuten later aankwam op haar toestel werd niet geopend. De politie gaat ervan uit dat ze vlak na het verzenden van het sms'je aangevallen werd. Laeticia werd om het leven gebracht door verschillende messteken.



,,Het slachtoffer werd niet aangerand, maar het is niet uitgesloten dat de dader wel die intentie had", aldus justitie in Bergen. Wat de zaak bijzonder tragisch maakt, is wat vader Jean-Marc Bauwens aan Franstalige kranten verklaarde. Zijn dochter had zich wellicht in de parkeerplaats vergist, omdat haar vriendinnen 300 meter verder, op een andere parkeerplaats, hadden afgesproken. Een vergissing met verregaande gevolgen.



Voorlopig is er geen spoor van de moordenaar van de jonge Waalse. In het kader van het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen die iets verdachts hebben gezien in de buurt van de plaats waar Laeticia gevonden werd.