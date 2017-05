België moet vernederde gedetineerden betalen

De mannen klaagden over de omstandigheden in de gevangenissen van Vorst en Lantin. Zo moest de ene gedetineerde tijdens zijn detentie in Vorst eind 2012 en begin 2013 zijn cel van 9 vierkante meter delen met twee anderen, mocht hij dagelijks maar een uur luchten en kon hij slechts twee maal per week douchen. Lakens, handdoeken en kleding werden eens per drie weken verschoond. Hij heeft recht op een schadevergoeding van 3500 euro.

De andere man, die sinds februari 2015 vastzit in Lantin, moet in de cel, die hij met een ander deelt, naar de wc. Hij mag twee keer per week douchen en de was wordt eens per maand gedaan. Er zijn geen andere activiteiten zodat hij de hele tijd in de cel zit. De staat moet hem 11.500 euro betalen, aldus het hof.