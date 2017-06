Belg die 154 miljoen won bij Europese loterij heeft zich gemeld

Joodse verpleegster geeft borstvoeding aan baby gewonde Palestijnse vrouw

10:02 ,,Elke moeder zou dit doen." Dat was het antwoord dat een joodse verpleegster gaf aan de familie van een Palestijnse baby die weigerde van een flesje te drinken nadat zijn moeder zwaargewond was geraakt bij een ongeval in Israël. De verpleegster besloot het kleintje daarop zelf de borst te geven.