Beelden opgedoken van tweede ontploffing Brussel-Centraal

De dader van de mislukte aanslag, de 36-jarige Oussama Zariouh, werd door een militair neergeschoten nadat de man geprobeerd had zijn reiskoffer te laten ontploffen. Daarbij was een eerste, kleinere ontploffing te horen, gevolgd door een grotere explosie. Het is die tweede explosie die op deze beelden te horen is.



In die koffer zaten onder meer nagels en kleine gasflessen, zodat een explosie heel wat slachtoffers en schade had kunnen veroorzaken. Om een nog onduidelijke reden ontplofte de koffer niet zoals het Zariouhs bedoeling was en vielen er geen slachtoffers.



Volgens het federaal parket zijn er aanwijzingen dat de Marokkaanse man sympathieën had voor terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Zariouhs sympathie voor IS zou blijken uit diverse documenten in zijn woning. Over de precieze inhoud van de vindingen wil de politie in het belang van het onderzoek verder niks zeggen.